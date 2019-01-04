Fenerbahçe ilk transferi takasla yaptı!

SADIK ÇİFTPINAR: "F.BAHÇE'DE ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Havaalanında A Spor mikrofonlarına konuşan Sadık, "Çok mutluyuz, hem kendim, hem ailem adına. İnşallah Fenerbahçe camiasına da katkılar yapmak istiyorum. Çok çalışacağım, kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

BAŞKAN AÇIKLADI: "UFAK DETAYLAR VAR"



İLK YARIDA MALATYASPOR'UN EN İSTİKRARLI İSMİ

Cezası nedeniyle 1 maçta takımdan uzak kalan Sadık Çiftpınar, sezonun ilk yarısında 16 müsabakada bin 422 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.

EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ: "ŞÜKÜRLER OLSUN"









"MİLLİ TAKIM HER TÜRK OYUNCUNUN HAYALİDİR"



, devre arasında ilk transferini resmen gerçekleştirmek üzere. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüştüğüiçinile prensipte anlaşmaya vardı.Fenerbahçe'nin, Sadık Çiftpınar karşılığında Yeni Malatyaspor'a 1,3 milyon euro ile birlikte Barış Alıcı'yı kiralık, Yiğithan Güveli'yi ise bonservisiyle gönderdiği belirtildi.Sadık Çiftpınar ile yapılan görüşmenn sonunda da oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, oyuncunun transferi konusunda tarafların prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Gevrek, "Fenerbahçe Kulübü ile Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Ufak tefek şeyler var, onları halletmeye çalışıyoruz. Detayları daha sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar da, haberlerin ortaya çıkmasının ardından bir paylaşımda bulunarak, "Allah'ın şükürler olsun" mesajını yolladı.Türkiye A Milli Takım forması hayali için çalışmalara devam edeceğini dile getiren Sadık Çiftpınar, "Milli takımda yeni bir yapılanmaya gidildi ben de 1.5-2 yılda Süper Lig seviyesinde yaklaşık 45 maç oynadım. Beklentim vardı. Hem kulüp olarak hem de bireysel olarak beklentimiz vardı. Benimle birlikte birkaç arkadaşımızın da milli takım beklentisi vardı. Şimdilik olmadı ama biz çalışmalarımıza devam ederek önümüze bakacağız" demişti.