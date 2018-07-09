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Fenerbahçe ilk takviyeyi yaptı! Cocu'dan özel davet!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, yeni transferlerin kadroya katılmasını beklerken, ilk takviyeyi U21 Takımı'ndan yaptı.

Kaynak: beIN Sports
Fenerbahçe ilk takviyeyi yaptı! Cocu'dan özel davet!
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09 Temmuz 2018 09:40
Yeni dönemde altyapıyı daha etkin bir şekilde kullanma parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe Yönetimi ilk takviyesini de 21 yaş altı takımından yaptı. Hırvat oyuncu Boris Rapaic, sarı lacivertlilerin antrenmanlarında yer almak için Phillip Cocu'dan davet aldı.

beİN Sports'un haberine göre; Sarı Lacivertlilerin efsane oyuncularından Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic, İsviçre Kampı sonrası A takım antrenmanlarına davet edildi.

Fenerbahçe alt yapısında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Rapaic'in İtalya'dan gelen teklifleri de geri çevirdiği öğrenildi.

Forvet arayışları içerisinde olan sarı lacivertlilerin Boris Rapaic'i sezon içerisinde değerlendirmek istediği ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak edilen Kaptan Volkan Demirel'in geçtiğimiz yıl aldığı ücretinden çok daha altına bir rakama imza atmayı kabul ettiği ve hafta içerisinde tarafların anlaşmaya varabilecekleri öğrenildi.

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