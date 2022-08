Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Arabam. com Konyaspor deplasmanına konuk oldu.



Konyaspor'un stadyumundaki zemin nedeniyle Eskişehir'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kaybetti.



Karşılaşmada ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti.



Süper Lig'in ilk 3 haftasında rakip ağlara 13 gol gönderen Fenerbahçe, Konyaspor filelerini havalandıramadı. İlhan Palut'un öğrencileri ise ligde geride kalan 4 haftada kalesinde gol görmedi.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk kez kaybetti ve 7 puanda kaldı. Konyaspor, 8 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Konyaspor, Giresunspor deplasmanına gidecek.



ESKİŞEHİR'DE KIRMIZI KART KARARI



Mücadele düşük tempoda başladı ve mücadelenin ilk 20 dakikasında net bir pozisyon yaşanmadı. 22. dakikada ise çok konuşulan bir an yaşandı. Bu dakikada top orta alandayken hakem Arda Kardeşler bir anda oyunu durdurdu ve Enner Valencia'ya kırmızı kart gösterdi. Hakem Arda Kardeşler, Ekvadorlu futbolcuya Adil Demirbağ'a müdahalede bulunduğu gerekçesiyle kırmızı kart gösterdiğini belirtti.



Maça 3'lü savunma ile başlayan Fenerbahçe, kırmızı kartın ardından dörtlü savunmaya döndü. Fenerbahçe'de ayrıca 31. dakikada Serdar Dursun, Mauricio Lemos'un yerine oyuna dahil oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.



JESUS'TAN İKİ HAMLE



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ikinci yarının başında oyuna bir kez daha müdahale etti. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel oyuna girdi. Emre Mor ve Lincoln Henrique kenara geldi.



BU KEZ KONYASPOR 10 KİŞİ KALDI



Mücadele Fenerbahçe'nin ardından Konyaspor da 10 kişi kaldı. Sarı kartı bulunan Adil Demirbağ, 54. dakikada Diego Rossi'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartla cezalandırıldı ve oyun dışı kaldı.



MUHAMMET DEMİR KONYASPOR'U ÖNE GEÇİRDİ



Eskişehir'deki maçta sessizliği bozan isim Muhammet Demir oldu. 66. dakikada sol kanattan Bytyqi'nin ortasında ceza sahasında demarke kalan tecrübeli golcü, iyi bir kafa vuruşu yaparak kaleci Altay'ı avladı.



JOAO PEDRO İLK KEZ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yenilen gol sonrası 71. dakikada yeni transferlerden Joao Pedro'yu sahaya sürdü. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler Pedro ile Mert Hakan oyuna girerken, Zajc ve Rossi kenara geldi.



KONYASPOR KAZANDI



Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Konyaspor, Muhammet Demir'in golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Konyaspor'da Bytyqi, sol kanattan taşıdığı topu, Fenerbahçe ceza sahası içindeki Muhammet Demir'e aktardı. Muhammet'in kontrol edemediği meşin yuvarlak auta çıktı.



33. dakikada Bytyqi, savunmadan atılan uzun pasta sol kanatta topla buluştu. Fenerbahçe ceza alanına giren Bytyqi'nin şutunda kaleci Altay, topu kontrol etti.



40. dakikada yeşil-beyazlı ekibin atağında, Soner Dikmen'in Fenerbahçe ceza sahasının solundan yaptığı ortada Muhammet Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'da kaldı.



Müsabakanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikadaki Konyaspor atağında Bytyqi'nin sol kanattan Fenerbahçe kalesinin arka direğine doğru yaptığı ortada topla buluşan Muric'in şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı bloke etti.



55. dakikada Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in düşürülmesi sonucu ceza sahası dışından sağ çaprazdan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Rossi'nin ceza alanı içine doğru yaptığı ortada iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.



61. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan İrfan Can Kahveci'nin Konyaspor ceza sahası içine yaptığı ortada kale direğine yakın bölgede topla buluşan Rossi'nin şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.



65. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortada Fenerbahçe savunmasını geçen topa Muhammet Demir kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0



90. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan Konyaspor ceza alanı içine yaptığı ortada iyi yükselen Joao Pedro'nun kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.



90+6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Arao'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.



Arabam.com Konyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Stat: Eskişehir Yeni



Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok



Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Muric (Dk. 63 Endri Çekiçi), Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 90+1 Cebrail Karayel), Rahmanovic (Dk. 58 Uğurcan Yazğılı), Muhammet Demir (Dk. 90+1 Ikpeazu)



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos (Dk. 31 Serdar Dursun), Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Arao, Lincoln (Dk. 46 Osayi-Samuel), Emre Mor (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Rossi (Dk. 71 Joao Pedro), Valencia



Gol: Dk. 65 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor)



Kırmızı kartlar: Dk. 22 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 54 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 88 Calvo, Dk. 90+4 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)





