Fenerbahçe ilk hazırlık maçında kaybetti!

Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Rusya'da Zenit ile karşılaştı. Mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, Zenit'e penaltılar sonucu 4-3 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ilk hazırlık maçında kaybetti!
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09 Temmuz 2023 19:27
Son güncelleme 09 Temmuz 2023 21:42
Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Rusya'da Zenit ile karşı karşıya geldi.

Saint Petersburg Stadium'da oynanan maçın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, Zenit'e penaltılar sonucu 4-3 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de yeni transfer Ryan Kent ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. Edin Dzeko ise maçta süre alamadı.

Zenit'te Claudinho, 25. dakikada sakatlanarak yerini Vasilev'e bıraktı.

Mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçe - Zenit maçını 35.421 kişi takip etti.

Fenerbahçe, 4 takımın oluşturduğu turnuvanın ikinci maçında Kızılyıldız, üçüncü maçında ise Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

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