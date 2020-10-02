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THY Euroleague
Fenerbahçe, ilk haftada kazandı
Fenerbahçe, ilk haftada kazandı
THY EuroLeague'de sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız karşılaştı.
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02 Ekim 2020 22:34
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