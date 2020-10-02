Fenerbahçe, ilk haftada kazandı

THY EuroLeague'de sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız karşılaştı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe, ilk haftada kazandı
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02 Ekim 2020 22:34
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sezonun ilk haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk etti. Igor Kokoskov'la ilk Euroleague maçına çıkan Sarı-Lacivertliler maçı 77-63 kazandı. 

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