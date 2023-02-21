Fenerbahçe ile Zenit, depremzedeler için oynayacak!

Fenerbahçe, Rusya Ligi ekiplerinden Zenit ile mart ayında dostluk maçında karşılaşacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ile Zenit, depremzedeler için oynayacak!
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21 Şubat 2023 14:35
Zenit Genel Müdürü Alexander Medvedev, Mart ayında temsilcimiz Fenerbahçe ile dostluk maçı yapacaklarını açıkladı.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Medvedev, "Türkiye'nin en güçlü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağız. 23 Mart'ta oynanması konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

Medvedev ayrıca, "Bu ortak bir fikirdi. Fenerbahçe, maçtaki tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanması için bize bir öneride bulundu ve biz de bunu destekledik. Deprem olmadan önce de zaten Fenerbahçe ile bir dostluk maçı yapma kararı almıştık" şeklinde konuştu.

MİLLİ ARADA YAPILACAK

Bilindiği üzere, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maç takviminin belli olmasıyla birlikte, 8 gün milli ara olacak.

Buna göre; Milli maç arası 20 Mart tarihinde başlayacak ve 28 Mart tarihinde son bulacak. Aranın ardından Süper Lig ve tüm liglerde müsabakalar kaldığı haftadan devam edecek.

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