Fenerbahçe ile yayıncı gerilimi sürüyor

Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasındaki gerginlik, Denizlispor maçında bir kez daha su yüzüne çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe ile yayıncı gerilimi sürüyor
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05 Nisan 2021 22:34
Fenerbahçe'nin yayıncı kuruluşla arasındaki gerilim, Denizlispor maçıyla birlikte tekrar ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler maç önü ve maç sonrasında flaş röportajlara "Be Fair" yazılı maskeler ve tişörtlerle gelirken, yayıncı kuruluş röportajı ekrana vermedi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir." ifadeleri kullanıldı.







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