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Fenerbahçe ile Skrtel'in bağını kopartan sözleşme

Fenerbahçe ile Martin Skrtel arasındaki sözleşme bağının kopma sebebi ortaya çıktı; Skrtel'in istediği 2+1 yıllık sözleşme!

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe ile Skrtel'in bağını kopartan sözleşme
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19 Şubat 2019 13:48
Devre arasında adı Juventus ve Barcelona ile anılan ancak F.Bahçe'de kalan Martin Skrtel, sezon sonunda Türkiye'ye veda edecek. Sarı-lacivertlilerin sözleşme yenileme talebini geri çeviren Slovak stoper, Çin, ABD ve Arap takımlarından gelen astronomik teklifleri değerlendirmek istiyor.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ

Yedek kalmak istemeyen ancak F.Bahçe'nin ücretinde indirim yapmasına da sıcak bakmayan Skrtel hem 11'de görev yapacağı hem de yüksek ücret alacağı bir takımla anlaşmak istiyor. Skrtel ile 1 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Fenerbahçe Yönetimi ile Slovak oyuncu arasındaki bağları kopartan gelişme, oyuncunun menajerini 2+1 yıllık sözleşme talep etmesi oldu.

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