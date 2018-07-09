Fenerbahçe ile Lazio, Campbell için yarışıyor!

Geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Arsenal'in Kosta Rikalı futbolcusu Joel Campbell için Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edildi.
İtalya basınında yer alana habere göre; Fenerbahçe ile Lazio, Joel Campbell transferi için karşı karşıya geldi.
Haberde; Campbell için iki kulübün de devrede olduğu ancak transferin herhangi bir taraf için bitme noktasına gelmediği belirtildi.
Geçen sezon Real Betis formasıyla 9 maça çıkan 26 yaşındaki Campbell, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
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İtalya basınında yer alana habere göre; Fenerbahçe ile Lazio, Joel Campbell transferi için karşı karşıya geldi.
Haberde; Campbell için iki kulübün de devrede olduğu ancak transferin herhangi bir taraf için bitme noktasına gelmediği belirtildi.
Geçen sezon Real Betis formasıyla 9 maça çıkan 26 yaşındaki Campbell, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın