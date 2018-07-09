Fenerbahçe ile Lazio, Campbell için yarışıyor!

Geçtiğimiz sezonukiralık olarak geçirenKosta Rikalı futbolcusuiçindevrede olduğu iddia edildi.İtalya basınında yer alana habere göre; Fenerbahçe ile Lazio, Joel Campbell transferi için karşı karşıya geldi.Haberde; Campbell için iki kulübün de devrede olduğu ancak transferin herhangi bir taraf için bitme noktasına gelmediği belirtildi.Geçen sezon Real Betis formasıyla 9 maça çıkan 26 yaşındaki Campbell, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.