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Fenerbahçe ile Lazio, Campbell için yarışıyor!

Arsenal'in hücum oyuncusu Joel Campbell için Fenerbahçe ve Lazio'nun transfer yarışına girdiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe ile Lazio, Campbell için yarışıyor!
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09 Temmuz 2018 03:16
Geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Arsenal'in Kosta Rikalı futbolcusu Joel Campbell için Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edildi.

İtalya basınında yer alana habere göre; Fenerbahçe ile Lazio, Joel Campbell transferi için karşı karşıya geldi.

Haberde; Campbell için iki kulübün de devrede olduğu ancak transferin herhangi bir taraf için bitme noktasına gelmediği belirtildi.

Geçen sezon Real Betis formasıyla 9 maça çıkan 26 yaşındaki Campbell, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



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