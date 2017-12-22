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Fenerbahçe ile Konyaspor 33. maça çıkıyor

Sarı-lacivertliler, yeşil-beyazlılarla ligde yaptığı 32 maçın 27'sini kazandı, sadece 4'ünü kaybetti

Kaynak: AA
Fenerbahçe ile Konyaspor 33. maça çıkıyor
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22 Aralık 2017 12:39
Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, ligde Cumartesi günü 33. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 32 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca bir maç berabere sonuçlandı.

Konyaspor, rakibi karşısındaki 4 galibiyetinden 2'sini son 3 randevuda elde etti.

Fenerbahçe'nin toplam 91 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 36 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakada Fenerbahçe 1-0 galip geldi, İstanbul'da ise Konyaspor 3-2 kazandı.

- Konya'daki maçlar

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 16 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 12 maçı kazanırken 3'ünü kaybetti, bir müsabaka da berabere bitti.

Fenerbahçe, Konya'da 42 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.

- Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.

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