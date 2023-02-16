Fenerbahçe ile Karagümrük karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak karşılaşma, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Karşılaşma, basın mensuplarına ve taraftarlara kapalı olacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak karşılaşma, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Karşılaşma, basın mensuplarına ve taraftarlara kapalı olacak.
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