Fenerbahçe ile Göztepe 50. kez karşı karşıya geliyor

İstanbul'daki maçlar

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe, 1 Şubat Cuma günü yapacakları maçla Süper Lig'de 50. kez birbirlerine rakip olacak.İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı.Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-33 üstünlüğü bulunuyor.Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.İki ekip, ligde İstanbul'da 24. kez karşılaşacak.Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 14-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 47, Göztepe ise 15 gol attı.Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.Fenerbahçe, İstanbul'daki 23 maçın 12'sinde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 49 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.