Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 11. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Gaziantep FK, ligde 11. kez birbirine rakip olacak.
İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 10 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, rakibini 8 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi.
Söz konusu randevularda henüz beraberlik yaşanmadı.
Fenerbahçe'nin 24 golüne, Gaziantep FK 11 golle yanıt verdi.
- Kadıköy'de puan kaybı yok
Fenerbahçe'nin, rakibine karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor.
İki ekibin bugüne dek ligde Kadıköy'de oynadıkları 5 maçın tamamını sarı-lacivertliler kazandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.
- Geçen sezon Fenerbahçe güldü
İki ekip arasında geride kalan sezon ligde oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe kazandı.
Sarı-lacivertliler, geçen sezon rakibini evinde 2-1, deplasmanda ise 1-0'la geçmeyi başardı.
İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 10 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, rakibini 8 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi.
Söz konusu randevularda henüz beraberlik yaşanmadı.
Fenerbahçe'nin 24 golüne, Gaziantep FK 11 golle yanıt verdi.
- Kadıköy'de puan kaybı yok
Fenerbahçe'nin, rakibine karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor.
İki ekibin bugüne dek ligde Kadıköy'de oynadıkları 5 maçın tamamını sarı-lacivertliler kazandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.
- Geçen sezon Fenerbahçe güldü
İki ekip arasında geride kalan sezon ligde oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe kazandı.
Sarı-lacivertliler, geçen sezon rakibini evinde 2-1, deplasmanda ise 1-0'la geçmeyi başardı.