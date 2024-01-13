Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 10. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 10. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 10. randevuda
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13 Ocak 2024 14:07
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 10. kez karşılaşacak.

Ligde son maçında ağırladığı Konyaspor'u 7-1 ile geçen ve takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'ye konuk olacak.

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 9 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibini 7 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi. Söz konusu randevularda henüz beraberlik sesi ise çıkmadı.

Fenerbahçe'nin 23 golüne, Gaziantep FK 11 golle yanıt verdi.

- Gaziantep'te galibiyetler eşit

Gaziantep FK'nin Fenerbahçe ile sahasında oynadığı karşılaşmalarda galibiyet ve gol sayılarında eşitlik bulunuyor.

İki ekibin Gaziantep'te oynadığı 4 karşılaşmada taraflar sahadan 2'şer kez galibiyetle ayrılırken, 7'şer kez gol sevinci yaşandı.

- Bu sezon Fenerbahçe güldü

İki ekip arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı.

Ligin açılış maçında Gaziantep FK'yi konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

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