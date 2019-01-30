Fenerbahçe ile Eskişehirspor anlaştı, Kameni istemedi!

'de Volkan Demirel, Harun Tekin ve Berke Özer'in arkasında kalanye 1. Lig takımlarından'dan teklif geldi.İki ekip, transfer konusunda el sıkışırken 34 yaşındaki Kamerunlu kaleci, 1. Lig'de oynamak istemediğini Fenerbahçe yöneticilerine iletti ve transferi veto etti.Fenerbahçe ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Kameni, sarı lacivertli kulüpte 2 milyon euro maaş alıyor.