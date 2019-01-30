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Fenerbahçe ile Eskişehirspor anlaştı, Kameni istemedi!

Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, Fenerbahçe'de bu sezon hiç forma giymeyen Carlos Kameni için sarı lacivertli kulüple anlaştı ancak Kamerunlu kaleci, 1. Lig'de oynamak istemediği için transfer suya düştü.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe ile Eskişehirspor anlaştı, Kameni istemedi!
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30 Ocak 2019 18:55
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Harun Tekin ve Berke Özer'in arkasında kalan Carlos Kameni'ye 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'dan teklif geldi.

İki ekip, transfer konusunda el sıkışırken 34 yaşındaki Kamerunlu kaleci, 1. Lig'de oynamak istemediğini Fenerbahçe yöneticilerine iletti ve transferi veto etti.

4. KALECİ KONUMUNDA, 2 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Kameni, sarı lacivertli kulüpte 2 milyon euro maaş alıyor.

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