İstanbul'daki maçlar

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 11 Ağustos Cumartesi akşamı 99. kez karşı karşıya gelecek.Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.İki takım arasında geride kalan 98 maçtan 50'sini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.Fenerbahçe'nin ligde attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi.Taraflar arasında geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı.Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 47 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 31, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.Sarı-lacivertliler evinde 91 gol attı, kalesinde 36 gol gördü.Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.