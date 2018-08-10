  •  
    Transfer pazarlıklarında Serdar'a TALİP oldular!
  •  
    Eljif Elmas için sürpriz gelişme! Devler sırada
  •  
    G.Saray "bedava" yıldızı çok istiyor ama ENGEL...
  •  
    UEFA, Devler Ligi için en iyi adaylarını açıkladı!..
  •  
    G.Saray'ın yeni forması belli! İstanbul Boğazı...

Fenerbahçe ile Bursaspor 99. randevuda

Fenerbahçe ile Bursaspor arasında geride kalan 98 lig maçında Fenerbahçe 50, Bursaspor 14 galibiyet aldı. İstanbul'daki maçlarda sarı-lacivertliler 31, yeşil-beyazlılar 5 kez kazandı

Kaynak: AA
Fenerbahçe ile Bursaspor 99. randevuda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2018 11:57
Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 11 Ağustos Cumartesi akşamı 99. kez karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 98 maçtan 50'sini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 47 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.

İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 31, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertliler evinde 91 gol attı, kalesinde 36 gol gördü.

Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için