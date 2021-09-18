Fenerbahçe ile Başakşehir, 27. randevuda

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, pazar günü yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak.



İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 9 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.



Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 29 kez fileleri havalandırdı.



- Fenerbahçe, deplasmanda son 2 maçı kazandı



Sarı-lacivertli futbol takımı, Medipol Başakşehir'e karşı dış sahada çıktığı son 2 müsabakadan galip ayrıldı.



Fenerbahçe, turuncu-lacivertli ekiple deplasmanda 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'si son 2 sezonda olmak üzere 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 8'inde ise puan almayı başaramadı. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı.



Söz konusu maçlarda fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.



Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020 ile 2020-2021'de ise 2-1'lik skorlarla aldı.



- Maçlar



Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:



2007-2008:



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0



Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2



2008-2009:



Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0



2009-2010:



Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1



2010-2011:



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1



Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0



2011-2012:



Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2



2012-2013:



Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0



2014-2015:



Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0



İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2



2015-2016:



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0



Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1



2016-2017:



Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0



2017-2018:



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3



Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2



2018-2019:



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0



Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1



2019-2020:



Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0



2020-2021:



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1



Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2



