Fenerbahçe ile Antalyaspor 53. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe ile Antalyaspor 53. randevuda
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02 Ocak 2023 15:57
Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 3 Aralık Salı günü 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın 93 golüne, Akdeniz temsilcisi 44 golle karşılık verdi.

Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 26 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 9 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 34, ev sahibi ekip 24 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Sarı-lacivertlilerin Antalya'ya konuk olduğu 15 Ocak 2022'deki son lig maçı, iki ekibin 1-1 beraberliğiyle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 52 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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