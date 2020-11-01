Fenerbahçe ile Antalyaspor 49. randevuda

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 2 Kasım Pazartesi 49. kez karşı kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe ile Antalyaspor 49. randevuda
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01 Kasım 2020 15:47
Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 2 Kasım Pazartesi 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 48 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 87 golüne, Akdeniz temsilcisi 41 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ikinci devresinde Antalya'da yapılan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

- Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 24 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 31, ev sahibi ekip 22 gol attı.

- Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 48 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

 


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