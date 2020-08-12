Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin bir numaralı stoper hedefi olarak ortaya çıkan Mauricio Lemos'un transferini Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso açıkladı.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan başkan, "Prensipte anlaşma sağladık, tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin transferi 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlaması bekleniyor.
MAURICIO LEMOS KİMDİR?
Kariyerine Uruguay'da Defensor'da başlayan Lemos, sonrasınra transfer olduğu Rusya'da 2 yıl Rubin Kazan forması giydi. Ardından 2 milyon euro bonservis bedeliyle Las Palmas'ın yolunu tutan Uruguaylı futbolcu, burada geçirdiği 2 sezon sonrasında 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Sassuolo'nun yolunu tuttu. İtalya'daki 1 yıllık macerasının ardından Las Palmas'a dönen sağ ayaklı futbolcu, geçtiğimiz sezon Las Palmas'ta 27 maçta 2171 dakika süre aldı ve 1 de gol attı.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan başkan, "Prensipte anlaşma sağladık, tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin transferi 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlaması bekleniyor.
MAURICIO LEMOS KİMDİR?
Kariyerine Uruguay'da Defensor'da başlayan Lemos, sonrasınra transfer olduğu Rusya'da 2 yıl Rubin Kazan forması giydi. Ardından 2 milyon euro bonservis bedeliyle Las Palmas'ın yolunu tutan Uruguaylı futbolcu, burada geçirdiği 2 sezon sonrasında 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Sassuolo'nun yolunu tuttu. İtalya'daki 1 yıllık macerasının ardından Las Palmas'a dönen sağ ayaklı futbolcu, geçtiğimiz sezon Las Palmas'ta 27 maçta 2171 dakika süre aldı ve 1 de gol attı.