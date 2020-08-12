MAURICIO LEMOS KİMDİR?

Transfer çalışmalarını sürdüren'nin bir numaralı stoper hedefi olarak ortaya çıkan'un transferiniBaşkanıaçıkladı.Düzenlenen basın toplantısında konuşan başkan, "" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin transferi 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlaması bekleniyor.Kariyerine Uruguay'da Defensor'da başlayan Lemos, sonrasınra transfer olduğu Rusya'da 2 yıl Rubin Kazan forması giydi. Ardından 2 milyon euro bonservis bedeliyle Las Palmas'ın yolunu tutan Uruguaylı futbolcu, burada geçirdiği 2 sezon sonrasında 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Sassuolo'nun yolunu tuttu. İtalya'daki 1 yıllık macerasının ardından Las Palmas'a dönen sağ ayaklı futbolcu, geçtiğimiz sezon Las Palmas'ta 27 maçta 2171 dakika süre aldı ve 1 de gol attı.