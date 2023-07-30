Fenerbahçe ile anılan Morten Hjulmand, Portekiz yolcusu

Sporting CP, Fenerbahçe ile adı anılan Lecce'nin orta saha oyuncusu Morten Hjulmand ile anlaşmak üzere.

Haber; Star, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe ile anılan Morten Hjulmand, Portekiz yolcusu
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30 Temmuz 2023 14:45
Adı sık sık Fenerbahçe ile de anılan Lecce'nin 24 yaşındaki kaptanı Morten Hjulmand kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 

Di Marzio'nun haberine göre; Portekiz Ligi ekibi Sporting CP, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Morten Hjulmand ile anlaşmaya çok yakın. Sporting'in son pürüzler için oyuncunun kulübüyle görüştüğü belirtilirken, önümüzdeki günlerde bu transferi açıklayacağı ifade edildi. 

Portekiz temsilcisinin bu transfer için Lecce'ye 23 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Lecce formasıyla 36 karşılaşmaya çıkan Morten Hjulmand 5 asist kaydetmişti. 

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