Fenerbahçe, sezonun ikinci hazırlık maçına yine Rusya'da çıkacak.
Sar-lacivertli ekip, Rusya'da katıldığı hazırlık turnuvasının ikinci maçında Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Smena Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19:30'da S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
İLK MAÇ BERABERE BİTTİ
Hazırlık turnuvasının ilk maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3 mağlup olmuştu.
Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın dördüncü katılımcısı olan Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da karşılaşacak.
Sar-lacivertli ekip, Rusya'da katıldığı hazırlık turnuvasının ikinci maçında Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Smena Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19:30'da S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
İLK MAÇ BERABERE BİTTİ
Hazırlık turnuvasının ilk maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3 mağlup olmuştu.
Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın dördüncü katılımcısı olan Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da karşılaşacak.