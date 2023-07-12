Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Kızılyıldız'a karşı

Fenerbahçe, sezonun ikinci hazırlık maçında Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Kızılyıldız'a karşı
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12 Temmuz 2023 08:40
Fenerbahçe, sezonun ikinci hazırlık maçına yine Rusya'da çıkacak.

Sar-lacivertli ekip, Rusya'da katıldığı hazırlık turnuvasının ikinci maçında Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Smena Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19:30'da S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

İLK MAÇ BERABERE BİTTİ

Hazırlık turnuvasının ilk maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3 mağlup olmuştu.

Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın dördüncü katılımcısı olan Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da karşılaşacak.


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