Fenerbahçe iki yıldızına kavuşuyor

Fenerbahçe'de uzun süredir takımda olmayan Fred ve Bright Osayi-Samuel tekrardan takıma dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe iki yıldızına kavuşuyor
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20 Şubat 2024 10:47
Fenerbahçe'nin saha içi organizasyonunda çok önemli görevleri olan iki kritik oyuncusu Fred ve Osayi-Samuel'in bu haftadan itibaren takıma dönmesi İsmail Kartal ve teknik heyetin yüzünü güldürdü.

OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK

Özellikle Fred'in dönüşünün, bu ismin yokluğunda omuzlarına çok fazla yük binen Szymanski, Krunic, Tadic gibi isimlerin de performanslarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Fred'in çekilen MR'ının sonucunun gelmesi ve Brezilyalı yıldızın takımla antrenmanlara katılması bekleniyor. Ülkesinden İstanbul'a gelen Osayi'nin ise takımın izinli olduğu pazar ve pazartesi gününü Samandıra'da bireysel çalışarak geçirdiği ve bugün takıma dahil olacağı öğrenildi.

Osayi'nin Kasımpaşa maçında sahada olması beklenirken, oyamama şansı yüzde 51 olan Fred'in görev alıp almayacağına cuma gününe kadar yapılacak antrenmanlardan sonra karar verilecek.

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