Fenerbahçe'nin transfer önceliği forvet ve sağ kanat pozisyonları. Listedeki isimlerden Barcelona'lı Rafinha için Phillip Cocu, Swansea forması giyen Andre Ayew için ise Damien Comolli devrede.İki oyuncuyu da kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünen yönetimin; Rafinha için 2 milyon Euro, Ayew için de 1,5 milyon euro kiralama bedeli önerdi.Rafinha için Barcelona ile yakın ilişkilerini devreye sokan Cocu'nun, İspanyol kulübünden olumlu yanıt aldığı, oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.Ayew transferi konusunda ise görüşmeleri sürdüren sportif direktör Comolli'nin anlaşma konusunda belirli bir aşama kaydettiği belirtildi.Transferde bu gelişmeler yaşanırken yeni sezon hazırlıkları da sürüyor. Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Salih Uçan, Alper Potuk, İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe özel program eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, elindeki kırık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Roberto Soldado da saha çalışmalarına başladı.Sarı-lacivertliler 28 Temmuz Cumartesi günü İzmir Bornova Stadı'nda Altınordu ile hazırlık maçı oynanacak.