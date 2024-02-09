Fenerbahçe iki 11'le dört kupaya talip!

Fenerbahçe'nin bu sezonki kadro kalitesi, tarihi başarıları hayal ettiriyor...
Sarı-Lacivertliler sezona tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle başladı. İyi bir kadro kuruldu. İlk bölümde stoperde sakatlıklar nedeniyle sıkıntı çekildi. Buna karşın rekor gol ve puan ortalaması tutturuldu. Devre arasıyla birlikte önemli transferler de yapılınca sarı-lacivertlilerin kadrosu ayrı ayrı şampiyonluğa oynayabilecek, dört kulvarda da şampiyon olabilecek seviyeye çıkarıldı. İsmail Kartal'ın as-yedek ayırımı yapmaması da devreye girince Fenerbahçeliler tarihi bir sezon için umutlandı.
ÜÇ TAKVİYEYLE EKSİKLER GİDERİLDİ
Takımdan Serdar Dursun, Umut Nayir, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz, Emre Mor ve Miguel Crespo ayrıldı. Buna karşın Bonucci, Çağlar ve Krunic takviyeleriyle Fenerbahçe yoğun lig, kupa ve Avrupa temposunda oyuncularını dönüşümlü oynatabilecek kadar geniş bir rotasyona sahip.
İsmail Kartal da as-yedek ayırımı yapmadan, tüm futbolcularına şans vererek elindeki kadroyu en işi şekilde kullanmaya çalışıyor. Serdar Aziz, Kent ve Yusuf Akçiçek gibi isimler de rotasyonun içinde.
BİRİNCİ ON BİR: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
İKİNCİ ON BİR: İrfan Can, Mert, Bonucci, Becao, Oosterwolde, Krunic, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Zajc, King, Batshuayi
2500 DAKİKAYI DÖRT İSİM GEÇTİ
İsmail Kartal idaresinde en fazla forma giyen isimler 2822 dakika ile Tadic, 2713 dakika ile Ferdi, 2597 dakika ile Szymanski ve 2549 dakika ile İsmail Yüksek... 38 resmi maçta 36 farklı futbolcu kullanan Kartal, "Elimde kaliteli oyunculardan kurulu çok güçlü bir takım var. Bu rekabetten Fenerbahçe kazançlı çıkıyor" diyor.
Sarı-Lacivertliler sezona tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle başladı. İyi bir kadro kuruldu. İlk bölümde stoperde sakatlıklar nedeniyle sıkıntı çekildi. Buna karşın rekor gol ve puan ortalaması tutturuldu. Devre arasıyla birlikte önemli transferler de yapılınca sarı-lacivertlilerin kadrosu ayrı ayrı şampiyonluğa oynayabilecek, dört kulvarda da şampiyon olabilecek seviyeye çıkarıldı. İsmail Kartal'ın as-yedek ayırımı yapmaması da devreye girince Fenerbahçeliler tarihi bir sezon için umutlandı.
ÜÇ TAKVİYEYLE EKSİKLER GİDERİLDİ
Takımdan Serdar Dursun, Umut Nayir, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz, Emre Mor ve Miguel Crespo ayrıldı. Buna karşın Bonucci, Çağlar ve Krunic takviyeleriyle Fenerbahçe yoğun lig, kupa ve Avrupa temposunda oyuncularını dönüşümlü oynatabilecek kadar geniş bir rotasyona sahip.
İsmail Kartal da as-yedek ayırımı yapmadan, tüm futbolcularına şans vererek elindeki kadroyu en işi şekilde kullanmaya çalışıyor. Serdar Aziz, Kent ve Yusuf Akçiçek gibi isimler de rotasyonun içinde.
BİRİNCİ ON BİR: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
İKİNCİ ON BİR: İrfan Can, Mert, Bonucci, Becao, Oosterwolde, Krunic, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Zajc, King, Batshuayi
2500 DAKİKAYI DÖRT İSİM GEÇTİ
İsmail Kartal idaresinde en fazla forma giyen isimler 2822 dakika ile Tadic, 2713 dakika ile Ferdi, 2597 dakika ile Szymanski ve 2549 dakika ile İsmail Yüksek... 38 resmi maçta 36 farklı futbolcu kullanan Kartal, "Elimde kaliteli oyunculardan kurulu çok güçlü bir takım var. Bu rekabetten Fenerbahçe kazançlı çıkıyor" diyor.