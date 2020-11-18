Fenerbahçe idmanında Samatta şov!

Fenerbahçe'de suskunluğu bozmak isteyen Samatta, idmanda peş peşe sıraladığı golleriyle şov yaptı.

Abone Ol
Fenerbahçe idmanında Samatta şov!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Kasım 2020 10:07
Tanzanyalı yıldız, Konya maçındaki sakatlığı sonrası milli takımdan affını istemişti. Geçen hafta boyunca tedavisi yapılan Mbwana Samatta, dün müthiş bir dönüş yaptı. Yıldız futbolcu, dar alanda oynanan çift kale maçta peş peşe sıraladığı golleriyle şov yaptı.

Fenerbahçe'de 11'de başladığı ilk maç olan Karagümrük karşılaşmasında iki kez fileleri sarsan Samatta sonraki dört karşılaşmada suskun kalmıştı. 27 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği önünde bu suskunluğunu bozmaya kararlı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için