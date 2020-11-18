Tanzanyalı yıldız, Konya maçındaki sakatlığı sonrası milli takımdan affını istemişti. Geçen hafta boyunca tedavisi yapılan Mbwana Samatta, dün müthiş bir dönüş yaptı. Yıldız futbolcu, dar alanda oynanan çift kale maçta peş peşe sıraladığı golleriyle şov yaptı.



Fenerbahçe'de 11'de başladığı ilk maç olan Karagümrük karşılaşmasında iki kez fileleri sarsan Samatta sonraki dört karşılaşmada suskun kalmıştı. 27 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği önünde bu suskunluğunu bozmaya kararlı.



