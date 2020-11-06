Fenerbahçe, dün yaptığı çalışma ile 7 Kasım Cumartesi günü oynanacak Konya maçının hazırlıklarına devam etti.



Kıran kırana gerçekleştirilen idmanda tek can sıkıcı olay, Sosa'nın kasığındaki ağrı nedeniyle kenara gelmesi oldu.



Antrenmanda oynanan çift kale maça ise Caner Erkin damgasını vurdu. Milli yıldız hem müthiş golleri hem de peş peşe yaptığı asistlerle teknik ekipten alkış aldı.



Fenerbahçe, bugünkü çalışma ile Konya maçının provalarını tamamlayacak.



