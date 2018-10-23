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Fenerbahçe için Zlatko Dalic iddiası!

Fenerbahçe yönetimi, Hırvatistan'ı dünya 2.'si yapan Zlatko Dalic'i yakın takipte... Cocu ile yolların ayrılması halinde hemen resmi temaslara başlanacak.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe için Zlatko Dalic iddiası!
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23 Ekim 2018 04:24
Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Fenerbahçe'de operasyon kapıda... Başkan Ali Koç'un ağır eleştiriler alan sportif direktör Damien Comolli'nin arkasında durması sonrası tüm gözler teknik direktör Cocu'ya çevrilmiş durumda. Yönetim, Hollandalı hocaya şu anda destek olsa da B planını hazırlıyor.

HEMEN HAREKETE GEÇİLECEK

Cocu'nun olası gidişi ihtimaline karşın hazırlıklar yapan Comolli'nin hedefindeki isim ortaya çıktı. Takvim gazetesinin haberine göre; Fransız futbol adamı, Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic'i gözüne kestirdi..

HIRVATLAR İLE GÖRÜŞME OLACAK

Önümüzdeki haftalarda Cocu'nun gönderilmesi durumunda hemen harekete geçilecek. Yönetim hem Zlatko Dalic hem de Hırvatistan Futbol Fedarasyonu ile masaya oturulup teklif yapılacak.

İKİ TAKIMI BİRDEN ÇALIŞTIRABİLİR

2020'ye kadar sözleşmesi olan 51 yaşındaki Dalic artık kulüp takımı çalıştırmak istiyor. Hırvat Federasyonu'nun başarılı hocayı bırakmak istemediği ancak iki takımı çalıştırma fikrini kabul edebileceği öğrenildi.

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