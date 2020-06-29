Fenerbahçe Beko'nun Sarunas Jasikevicius dışında İtalyan koç Andrea Trinchieri ile de ilgilendiği iddia edildi.



Sırbistan'dan Mozzart Sport'a konuşan Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic, "Trinchieri'yi takımda tutmak istiyoruz ancak ne yazık ki finansal olarak zorlu günlerden geçiyoruz." açıklamasını yaptı. Gazetenin haberinin devamında, Trinchieri için Fenerbahçe Beko'nun ciddi bir talip olduğu bilgisi verildi.



Alman Sport 1'de Oliver Kostic sonrası yeni başantrenör arayışlarına başlayan Bayern Münih'in de Andrea Trinchieri ile ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin daha ciddi bir talip olduğu vurgulandı.



İTALYA'NIN EN BAŞARILI KOÇLARINDAN



Kariyerine 1998'da Olimpia Milano'nun asistan koçu olarak başlayan 51 yaşındaki Andrea Trinchieri, sırasıyla Tribolid, Juvecaserta, Veroli ve Cantu'yu çalıştırdı. Cantu'daki performansıyla Yunanistan Milli Takımı'nın koçu olan Trinchieri, Unics Kazan'a gitti. Brose Bamberg'te oynattığı basketbolla Avrupa'nın takdirini kazanan Trinchieri'nin takımından Nicolo Melli ve Brad Wanamaker, daha sonra Fenerbahçe'de de oynadı. Trinchieri, Bamberg'ten sonra 2018'de Partizan'ın başına geçti.



Trinchieri 2010 ve 2011'de İtalya'nın, 2014'te EuroCup'ın en iyi koçu ödülünü aldı. İtalyan koç, kariyerinde 3 kez Almanya Ligi şampiyonluğu da yaşadı.



