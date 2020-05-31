Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda. Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.2020-21'in transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için bir iddia da Portekiz'den geldi. Sarı-lacivertlilerin 5 sezondur Braga forması giyentransferinde temaslara başladığı ileri sürüldü.Özellikle bonservisi elinde olan isimleri tercih eden Kanarya'nın kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki kanat oyuncu için menajeriyle iletişime geçtiği belirtildi.Her iki kanatta da oynayan Angola'lı futbolcu, önceki 4 yıl Portekiz ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alırken, bu sezon fazla forma şansı bulamadı. Ligde 14 maçta oynayan Eduardo, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.