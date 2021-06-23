Fenerbahçe için sürpriz Kolombiyalı golcü iddiası!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Fenerbahçe için sürpriz Kolombiyalı golcü iddiası!
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23 Haziran 2021 10:19
Yeni sezon öncesi birçok ismin gündeme getirildiği Fenerbahçe'de bu kez Kolombiyalı yıldız konuşulmaya başlandı. Arjantin ekibi River Plate ile sözleşmesi sona eren Santos Borre'nin menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli takıma önerildiği iddia edildi.

212 MAÇ 74 GOL 23 ASİST

Deportivo Cali, Villarreal ve River Plate formalarıyla 212 resmi maça çıkan Borre, bu karşılaşmalarda 74 gol, 23 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 2 kez kızaran 1.74'lük golcü, 33 de sarı kart gördü.

Kariyerinin parladığı Deportivo Cali'den sonra transfer olduğu Villarreal'de beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki futbolcunun bir kez daha Avrupa'da sahne almak istediği belirtildi.

La Liga'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından River Plate'te 4 sezon geçiren golcü futbolcunun yıllık ücret talebinin 2.5 milyon euro olduğu ifade edildi.


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