Fenerbahçe için sürpriz Kocaman önerisi

"Aykut Kocaman Yarış Sürecini İyi Bildiği İçin Gelmeli..."

19 Şubat 2020 13:41
Fenerbahçe için sürpriz Kocaman önerisi
Fenerbahçe'de kötü gidişin ardından eleştiri okları teknik direktör Ersun Yanal'a çevrildi.
Sabah Gazetesi yazarları "Ersun Yanal devri bitti mi? Yerine adayınız kim?" sorusuna cevap aradı.

Gürcan Bilgiç: Eğer Fenerbahçe'de bir yönetim kurulu varsa, Ersun Yanal devri bitmemeli. Taraftarın mutsuzluğu ile takım yönetilmez. "Fenerbahçe böyle oynamaz" diye kendi kendilerini dolmuşa getirdiler.

Ersun hoca da istedikleri takımı yaptı ama oyun; bunun cezasını kesti, kesiyor. İkinci bölümde endüstriyel futboldan bahsediyorsak, oyuncunuzu parlatmanız için tempolu ve baskılı olmanız lazım. Futbolcuyu bu oyun görünür yapar.

Yani; daha dengeli ve daha akıllı bir düzene geçmeliler. Ersun Yanal, bunu da çok iyi yapar. Ayrıca son üç maçta sonucu etkileyecek ciddi hakem ve VAR hataları var. Bir şeye karar vereceksiniz, bu puan kayıplarının nedeni hakem kararları mı, Ersun Yanal'ın tercihleri mi? Tabeladan konuşuyorsanız, "Jailson"dan bahseder durursunuz. 

Levent Tüzemen: Ersun Yanal gidecekse, camiayı tanıyan, görev yaptığı her süreçte F.Bahçe'yi şampiyonluk hedefinin içinde tutan ancak oynattığı oyundan dolayı eleştirilen Aykut Kocaman bu yarış sürecini iyi bildiği için göreve gelmeli.

Ömer Üründül: Yanal'ın başarısız olduğu bir gerçek. Ben sezon başından beri aynı konu üzerinde duruyorum, F.Bahçe nispeten kolay maçlarda takım savunmasını tamamen ihmal ediyor. Riskli ofansif anlayışta eğer defans bloğunuz ilerde kaybedilen toplardan sonra karşı ataklarda arkasında 30-40 metre genişlik bırakırsa bu çok büyük bir handikap teşkil eder.

Herkesin gözünden kaçan bir tablo var. F.Bahce kaybettiği 28 puandan 21'ini büyükler dışındaki takımlara kaybetti. Bir de genç deneyimsiz bir kaleci, bir büyük takımın direkt kalecisi olmaz. Altay sezon başından beri arkadaşlarının müdahil alanındaki toplarda kaleyi terk ediyor. En büyük problemlerden bir tanesi de Vedat Muriqi'deki fiziksel düşüş.

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