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Fenerbahçe için sürpriz isim; Lucescu!

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun ardından göreve kim gelecek? Sarı-lacivertli camiada sürpriz bir isim konuşulmaya başlandı; Mircea Lucescu

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe için sürpriz isim; Lucescu!
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28 Ekim 2018 23:33
ÖZEL | Fenerbahçe'de Ankargücü maçıyla birlikte büyük bir deprem yaşandı. Sarı-lacivertli camiada Ankaragücü mağlubiyeti bardağı taşıran son nokta oldu ve Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildi.

Cocu'nun görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, başkan Ali Koç'un kısa bir süre önce Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'a kapıyı kapatmış olması, yeni teknik adamla ilgili merakı biraz olsun daha da arttırıyor.

Birçok isim gündeme gelirken, kulislerde Fenerbahçe için Mircea Lucescu ismi konuşulmaya başlandı. A Milli Takım'da revizyona giden ve büyük bir değişime imza atan Lucescu'nun Fenerbahçe'de de böyle bir hamle yapabileceği konuşulmaya başlandı.

Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli'nin yapacağı 'Yeni teknik direktör kim olacak?' konulu toplantıda Lucescu'nun da gündeme geleceği bilgisine ulaşıldı.

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