Fenerbahçe, İtalyan orta saha Jorginho'nun ardından Arsenal'den bir ismin daha gözüne kestirdi.
Fransız basınında yer alan haberde, sarı-lacivertli takımın, Arsenal'in U21 Takımı'nda forma giyen Omar Rekik'i takip eden isimlerden biri olduğu öne sürüldü.
TERCİHİ İNGİLTERE OLACAK
Fenerbahçe'nin yanı sıra 21 yaşındaki futbolcuyla Sevilla, Basel ve Birmingham'ın da ilgilendiği belirtildi.
21 yaşındaki Tunuslu stoperin, bu takımlar arasından tercihini Birmingham'dan yana kullanacağı ve satın alma opsiyonu olmadan İngiliz ekibine kiralık olarak gideceği iddia edildi.
OMAR REKIK KİMDİR?
Kariyeri boyunca 98 karşılaşmada sahaya çıkan Rekik, 6 kez gol sevinci yaşadı. Güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösterilen genç oyuncunun Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Fransız basınında yer alan haberde, sarı-lacivertli takımın, Arsenal'in U21 Takımı'nda forma giyen Omar Rekik'i takip eden isimlerden biri olduğu öne sürüldü.
TERCİHİ İNGİLTERE OLACAK
Fenerbahçe'nin yanı sıra 21 yaşındaki futbolcuyla Sevilla, Basel ve Birmingham'ın da ilgilendiği belirtildi.
21 yaşındaki Tunuslu stoperin, bu takımlar arasından tercihini Birmingham'dan yana kullanacağı ve satın alma opsiyonu olmadan İngiliz ekibine kiralık olarak gideceği iddia edildi.
OMAR REKIK KİMDİR?
Kariyeri boyunca 98 karşılaşmada sahaya çıkan Rekik, 6 kez gol sevinci yaşadı. Güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösterilen genç oyuncunun Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.