Fenerbahçe için Subotic iddiası

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken, gündeme Neven Subotic geldi.

Haber; Akşam
Fenerbahçe için Subotic iddiası
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01 Ağustos 2020 12:56
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia gündeme geldi.

Alman basınından Bild, Fenerbahçe için Neven Subotic'i yazdı. Union Berlin forması giyen ve burada mutsuz olduğu belirtilen, 31 yaşındaki stoperin kulüp arayışında olduğu bildirildi.

Bu doğrultuda Subotic için Sarı-Lacivertli ekibin devrede olduğu yazılırken, menacjerler aracılığıyla temas kurulduğu öğrenildi.

Tecrübeli savunma oyuncusu Neven Subotic, bu sezon 23 maçta 1 gol atmıştı.



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