GÖNDERİLENLER İSYAN ETTİ

BAŞKANA KİM LAF TAŞIYOR!

Gelen bazı haberler ise olayın başka boyutlarının da olduğunu gösterdi. Samandıra'da dedikodu kazanının kaynadığını işaret etti.Perşembe günü Volkan Demirel'in, "Başkanı yanlış bilgilendirdiler" ifadesinin ardından, 3 yardımcı hocanın da aynı şeyden şikayet etmesi olayı iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi.Üç yardımcı antrenör Başkan Ali Koç'tan randevu isterken yakın çevrelirene de "Biz hain değiliz. Asıl hainler içeride. İsimlerini açıklarsak biz de onların duruma düşmüş oluruz" dedikleri öğrenildi.Volkan'dan sonra 3 yardımcı antrenörün de aynı şeyden şikayet etmesi gözleri Samandıra'ya çevirdi. Gördükleriyle değil, duydukları ile hareket eden Başkan Ali Koç'a kimlerin laf taşıdığı araştırılıyor.