Fenerbahçe için şampiyonluk ayarında maç!

Son 5 lig maçında müthiş bir çıkış yakalayarak 13 puan toplayan Fenerbahçe, pazar günü lig ikinciliği yarışındaki en büyük rakibi olan Konyaspor'u yenip Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamak için avantaj yakalama peşinde.



Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 5 puan önündeki Konyaspor'u yenerek farkı 2'ye indirmek isteyen sarı lacivertliler bu kritik karşılaşma için çalışmalarına bugün başlıyor.



TARAFTARLAR İNDİRİM BEKLİYOR



Sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal ile öğrencileri Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşıp önümüzdeki sezon için kulübe önemli gelir ve prestij elde etmenin hesaplarını yapıyorlar. Futbolcular da kötü giden sezonu ikinci bitirmekte kararlı oldukları ve bu hedef için kenetlendikleri açıklandı.



Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da sezonun en önemli maçlarından biri olarak gördüğü Konyaspor karşılaşmasında futbolcuları Trabzonspor maçında olduğu gibi dolu tribünlerle coşturmak istiyorlar. Sarı lacivertliler kritik Konya mücadelesi öncesi yönetimden bilet fiyatlarında indirim yapmasını da bekliyor.





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