Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi umudu

Fenerbahçe'de Kasımpaşa galibiyeti sonrası ikinci sıra için umutlar alevlendi.

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Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi umudu
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01 Mart 2022 09:17
Fenerbahçe'de Kasımpaşa galibiyeti sonrası ikinci sıra için umutlar arttı. Özellikle Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor'un puan kaybı yaşamasıyla beraber sarı-lacivertlilerin ciddi bir şansı ortaya çıktı.

Rakiplerini yakaladı

Kasımpaşa deplasmanında kazanan Fenerbahçe, ikinci sıradaki 49 puanlı Konyaspor'la puan farkını 3'e indirdi. İsmail Kartal'ın ekibi 46 puanlı Başakşehir'i de yakalarken, 45 puanlı Adana Demirspor'u geçti.

Pereira'dan sonra

Sarı-lacivertli takım 44 puanlı Beşiktaş'ı da geride bırakırken bu sezon ligde üçüncü kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sezona başlarken Vitor Pereira ile 3'te 3 yapan Fenerbahçe, daha sonra yine ligin ilk yarısında Giresunspor, Hatay ve Kasımpaşa'ya karşı kazanmıştı. İsmail Kartal'la da benzer bir başarı sağlandı ve sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında galibiyet alındı.

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