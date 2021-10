Fenerbahçe için Sabiha Gökçen'de büyük buluşma

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 yenildiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli camia, hakem Ali Şansalan'ın kararlarını sert şekilde eleştirdi. Yaşananların ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Fenerbahçe kafilesi ve taraftarlar buluştu.Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç "Kenetlenin, gidebilenler Sabiha Gökçen'e gitsin." sözlerinin ardından Fenerbahçe taraftarı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na adeta akın etti.Binlerce Fenerbahçe taraftarı, kısa sürede havalimanına giderek, sarı-lacivertli kafileyi bekledi. Taraftarlar, Fenerbahçe için tezahüratlar yaparken, TFF ve MHK'ye sık sık tepki gösterildi. Taraftarlar, TFF'yi ve MHK'yi istifaya davet etti.Havalimanında takımı toplayan Ali Koç "Önce seyircilerin önüne gideceğiz. Teşekkür edeceğiz. Perşembe günü bıraktığımız yerden devam edeceğiz diyeceğiz. Maç kaybettik ama çok şey kazandık. Buraya galibiyetle gelmeyi tercih ederdik. Galip olsak zaten burası yine böyle olacaktı. Mağlubiyet sonrası olması çok değerli. Omuz omuza dışarı çıkıp onları bir alkışlayalım. Oyunculardan biri ve ben konuşacağım. Mesut sen konuşursan çok iyi olur. Ne dersin?" dedi. Mesut Özil ise "Olur Başkanım." yanıtını verdi. Ali Koç daha sonra "Kaptan otobüse gidip konuşacak. Ondan sonra ben konuşacağım. Ayrılacağız." ifadelerini kullandı. Daha sonra tüm kafile, taraftarların yanına gitti.Ali Koç, taraftarlara yönelik konuşmasında "Yönetim, takımımız, teknik kadro, hocamız adına birkaç kelime edeceğiz. Mesut takım adına, ben hepimiz adına konuşacağım. Sizin buraya gelmeniz bizim için hiçbir değerle paha biçilemez bir olaydır. Fenerbahçe bu yüzden büyüktür. Sağ olun, var olun! Gönül isterdi ki bir galibiyet sonrası burada olalım. Sizler olayların farkındasınız. Son 2-3 senedir olanların farkındasınız. Alacağımız bir galibiyetin hem lig tablosunda, hem psikolojide yaratacağı etkinin farkındayız. İstenmeyen bir hakem atandı bu maça. Bizler hakem üzerinden manipülasyon yapmayacağız. Hakkımızı korumak için iş başa düştü. Arkadaşlar, bu takım 80 dakika yüreğini koydu, mücadele etti. 23. dakikadan sonra 12'ye 10 oynadık ama sonuna kadar oynadık. Kaptanlarımızdan Gustavo'ya hakemin yaklaşım şekli, vücut lisanına, mimiklerine bakın. Nwakaeme'ye de bir bakın. Bu bir örnektir. Bu maçın genelinde geçerlidir. Avrupa'da her yerde oynatılırdı ama en önemli oyuncularımızdan verilen karta bakın. Gelecek açısından iyi sinyaller yoktur. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Fenerbahçe, kendi haklarını kendisi nasıl koruduğunu daha önce göstermiştir. İş keşke bu noktaya gelmeseydi. Sizden ricam; bu hafta içi bizden gelecek duyurulara kulak verin. Tekrar toplanacağız. Perşembeden önce açıklayacağız. Perşembe günü çok önemli maçımız var. Onun için bu takım kendini toparlayacak, siz de her türlü desteği vereceksiniz. Oradan zaferle çıkıp hafta sonuna odaklanacağız. Bize yapılan haksızlıkları yapanın yanına bırakmayacağız. Bedeli olacak! Biz Vitor Pereira ve kadrosuna, Mesut Özil, Gustavo ve Altay'ın liderliğindeki bu takıma sonuna kadar inanıyoruz. Biz muvaffak olacağız bu sezon. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sizden ricam, kayıtsız şartsız vermiş olduğunuz desteği sonuna kadar sürdürmeniz." dedi.Fenerbahçe taraftarları, Ali Koç'a "Dik dur eğilme, bu taraftar seninle" tezahüratlarıyla yanıt verdi.Tüm takım adına çok teşekkür ediyoruz buraya geldiğiniz için. Bizi her zaman desteklediğiniz için. Bugün çok üzgünüz. Şuna inanıyorum, siz de inanın; perşembe takım olarak elimizden geleni yapacağız. Kazanacağız. Siz arkamızda olduğunuz sürece bu takım kazanacak ve şampiyon olacak!Herkese çok teşekkür ederiz. Biz gerçekten şu an duygularımız çok kabarık. Sizin ne kadar aç olduğunuzun, çok istediğinizin farkındayız. Biz de bu bilinçle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sizin ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi, ne kadar istediğinizi biliyoruz. İnşallah sonu şampiyonlukla bitecek.Sizin için savaşacağız. Aile için savaşacağız. Hep beraber omuz omuza savaşıp şampiyon olacağız. Bu muhteşem duyguları yaşattığınız için, destek için şahsım ve takımım adına teşekkür ediyorum. Sizler dünyanın en iyi taraftarısınız.Taraftarlara yönelik konuşmasının ardından basının sorularını yanıtlayan Ali Koç "Ben söylemesem de taraftarımız buraya gelecekti. Ancak artık buramıza geldi. Hem bizim yaşadıklarımız, hem genel yaşananlar. Rize-Galatasaray maçından örnek vermiştim. Geçen sene Konya maçı. Artık böyle devam edemez. Sahadaki vücut lisansı, bizim oyuncularımıza olan yaklaşım tarzı, mimikler çok şey sorgulattırıyor insan. Valencia'ya çizgide yapılan bir pozisyon var. Sarı kart verse olay yatışacak. Vermiyor. Maç 23'ten sonra bitti, 12'ye 10'a düştü. Biz Fenerbahçe olarak hakkımızı korumak zorundayız. Bu camia hakkını korumayı bilir! Yarın istişare yapıp bir yol haritası çizeceğiz." ifadelerini kullandı.Ali Koç ayrıca "Adil rekabet geldiği an, en büyük Fenerbahçe fayda sağlayacaktır. En çok hakkı yenen kulüp olarak biz fayda sağlarız. Büyük resmin değişmesi lazım. Komplo teorileri yapmak istiyorsanız, bugün 100 milyar liraya yakın bahis oynanıyor. Bunla alakası var mı araştırılın. FETÖ hala bu işin içinde mi? Hakemler üstünden bir kaos mu yaratılıyor? Sonuna kadar bakalım. Bizler 3 Temmuz'daki ruh haline döndük. Hakkımızı savunmak zorunda hissediyoruz. Burada sıkıntı var! Benim gibi sakin adam, bu noktaya geliyorsa bunun dibine inilmeli. Herkesin desteğine ihtiyaç var. Öyle ya da böyle bu sistem değişmeli. İsimler demiyorum, TFF veya MHK Başkanı demiyorum. Bahisten, FETÖ'ye kadar her şey incelenmeli. Nasıl atandı, kimdir, nedir? Öyle hakemler var ki 8 senedir üst klasman hakemi, 5 maç almış." dedi.Yabancı hakeme artık daha sıcak olduğunu belirten Ali Koç "Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu. Hepimizi o temsil ediyor. Onun adına konuşmam doğru olmaz. Tüm kulüpler rahatsızlıklarını iletti. Bu bağlamda çarşamba bir toplantı daha var. İki taraf isimler verecek, bir komisyon kurulacak. Kısa vadede, orta vadede, önümüzdeki yıllarda mantıkla anlaşılması güç sistemin nasıl yeniden en doğru şekilde dizayn edilmesi için çalışmalar yapacak. İnsanın olduğu her yerde hatalar olur. Hatadan tecrübe alınırsa daha iyiye gidilir. Sadece bizim maçımızda değil, pek çok maçta, her hafta... Bunun daha derin incelenmesi lazım. Herkesi anında değiştiremeyeceğinize göre yeni yapısal önlemler, uygulamalar, sistemler, camiada ahbap çavuş, akraba ilişkilerinin önlenmesi için yeni önlemler alınmalı. Birkaç ay içinde bazı önlemleri hemen hayata geçirebiliriz. Yabancı hakemden utanırım, üzülürüm demiştim. Benim düşündüğüm önlemler arasında yabancı hakem yok ama işi oraya getirdiler. Çoğunluk bunu isterse sıcak gözle bakmak lazım. Sayın Ağaoğlu ve başka başkanlar da söyledi. Her şey değişiyor. Gözlemciler, hakemler, bu insanlar değişmiyor." açıklamasını yaptı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e mesaj gönderen Ali Koç "Şöyle bir problem var TFF'de; yapacakları varsa da yapmıyorlar. Bunlar TFF'yi de yerler. Nihat Bey böyle şey tenezzül etmez ama altına sahip olması lazım. Zekeriya Bey de öyleydi, Serdar Bey için de öyle diyorlar. Altı dürüst değilse üstü dürüst olmazsa ne fark eder." dedi.Ali Koç son olarak "Fenerbahçe'yi bu noktaya getirmemelerini şiddetle öneriyorum. Herkesin kazanacağı, kulüplerin, hakemlerin, federasyonun, sistemin, dolayısıyla marka değerinin kazanacağı noktaya gelmek hiç zor değil. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Yurt dışında işleyen modeller var. Siz daha Fenerbahçe camiasının reaksiyonunu görmediniz. Er ya da geç olacak. Onlar Ali Koç'a nasıl ceza veririz diye düşünüyorlardır. Ben terbiyesizlik yapmadım. Durum tespiti yaptım. TFF bu işi çözmek istiyorsa yöntem çok kolay. Ben başkandan önce taraftarım. Biz ne yaparsak taraftarla yapacağız. Buramıza kadar geldi diyorum artık buramıza. Külahları değiştirmenin zamanı geldi. Hayırlısı bakalım, neler olacak." ifadelerini kullandı.