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Fenerbahçe için Ömer Toprak iddiası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ömer Toprak'ın kiralanması gündeme geldi.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe için Ömer Toprak iddiası!
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10 Ağustos 2018 11:54
Fenerbahçe'nin önceki gün flaş bir girişimde bulunduğu belirlendi.

Sportif direktör Damien Comolli'nin, Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc'u arayarak Ömer Toprak'ı bir yıllığına kiralamak istediklerini aktardığı belirtildi ancak Zorc'un, geçen sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettikleri Ömer'i ancak satabileceklerini söylediği kaydedildi.

Comolli'nin ise 28 milyon euro'ya Abdou Diallo'yu almalarından sonra yedeğe düşecek olan Ömer'i kiralamalarının doğru bir ticaret olacağını mevkidaşına anlattığı ifade edildi.

Zorc'un, konuyu teknik direktör Lucien Favre'ye açma ve iki gün içinde kesin cevap verme sözü verdiği gelen haberler arasında yer aldı.

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