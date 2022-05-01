Fenerbahçe için Novais iddiası

Fenerbahçe'nin Alanyasporlu Joao Novais'in peşinde olduğu ileri sürüldü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe için Novais iddiası
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01 Mayıs 2022 14:50
Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Joao Novais'in peşinde olduğu ileri sürüldü.

Portekiz basınında yer alan haberde; orta sahada görev yapan oyuncuya Fenerbahçe haricinde Süper Lig'den başka kulüplerin de ilgisi olduğu ifade edildi.

Braga'dan kiralanan Novais'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Alanyaspor'un 2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu var.

Bu sezon ligde 25 maçta forma giyen Novais, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 

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