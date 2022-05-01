Fenerbahçe için Novais iddiası

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Joao Novais'in peşinde olduğu ileri sürüldü.



Portekiz basınında yer alan haberde; orta sahada görev yapan oyuncuya Fenerbahçe haricinde Süper Lig'den başka kulüplerin de ilgisi olduğu ifade edildi.



Braga'dan kiralanan Novais'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Alanyaspor'un 2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu var.



Bu sezon ligde 25 maçta forma giyen Novais, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.



