Fenerbahçe için ne dediler?

Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor karşısında 3-0 önde tamamladığı ilk yarıyı Feyyaz Uçar, Tugay Kerimoğlu ve Tolga Zengin değerlendirdi.



FEYYAZ UÇAR

Fenerbahçe, istediği skoru 15 dakikada aldı. Sonra rölantiye döndü. Erzurumspor'dan bir skora isyan geldi. Takımların oyunlarında karakteristik farklar var. Beşiktaş'ın oyununda değişmeyen şey 3-4 yetmez atabildikleri yere kadar gitmeye çalışırlar. Eski bir gelenektir. Bana göre penaltı, büyük olasılıkla verirdim penaltıyı ben. Son karar Mete hocaya bırakıldı, kolay bir karar değil. Bana göre doğru yaptılar hocaya bırakarak. Keyifli, istekli bir Fenerbahçe vardı. Mesut, özlemiş futbolu. Sakatlık ve maç noksanlığını atlatıyor. Biraz ara vermişti, istekli ve arzulu görüyoruz Mesut'u. İrfan Can'ı gördüğümde Mesut'un mevkisi hazırlanıyor demiştim. Bana göre doğru bir seçim. Kanatta Arsenal'de de iyi işler yapıyordu. İrfan Can da yerinde oynuyor. Mesut'un gelişi İrfan Can'ı da rahatlattı. İrfan Can kanatta eğreti durmuştu. Kanatta mesut olan adam Mesut.



TOLGA ZENGİN



Maçın başında istediği skoru alabilmesi, enerjiyi iyi kullanabilmesi için önemli. Kasımpaşa maçıyla hemen hemen aynı oyunu görüyoruz. İrfan Can'ın pasları, Valencia'nın koşuları, Pelkas'ın ceza alanına girmeleriyle en iyi yapabileceği şeyi yapıyor. Erzurum'un önde oynaması da Fenerbahçe'nin istediklerini yapabilmesi anlamında kolaylık sağladı. Her şey Fenerbahçe için olumlu.



TUGAY KERİMOĞLU



Oyuna hakim olan Fenerbahçe oldu. Mesut'un etkisiz oluşu var ama süre almadı. Yavaş yavaş üstüne koyarak, İrfan Can ve Mesut iyi işler yapabilecek durumda.