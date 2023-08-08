Fenerbahçe için Livakovic iddiası!

Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi Selim Soydan, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Radyo Gol'de konuşan Soydan, Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaştığını ve transferin yakında açıklanacağını söyledi.
Selim Soydan'ın sözleri şu şekilde;
"Fenerbahçe'nin kalecisi kesinlikle ya çok tecrübeli bir Türk olmalı ya da yabancı olmalı; aşağısı kurtarmaz. Bakın Beşiktaş'a kalesinde Mert var bakın Galatasaray'a kalesinde Muslera var. İyi kaleci takımın 1 kişi fazla oynamasını sağlar. Ben Altay ya da İrfan'a kötü kaleci demiyorum ama şampiyonluk istiyorsan 1 numaran sağlam olmalı. Buradan paylaşalım, Fenerbahçe yönetimi Hırvat kaleci Livakovic ile anlaştı yakın zamanda açıklanır. Müthiş bir transfer."
Radyo Gol'de konuşan Soydan, Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaştığını ve transferin yakında açıklanacağını söyledi.
Selim Soydan'ın sözleri şu şekilde;
"Fenerbahçe'nin kalecisi kesinlikle ya çok tecrübeli bir Türk olmalı ya da yabancı olmalı; aşağısı kurtarmaz. Bakın Beşiktaş'a kalesinde Mert var bakın Galatasaray'a kalesinde Muslera var. İyi kaleci takımın 1 kişi fazla oynamasını sağlar. Ben Altay ya da İrfan'a kötü kaleci demiyorum ama şampiyonluk istiyorsan 1 numaran sağlam olmalı. Buradan paylaşalım, Fenerbahçe yönetimi Hırvat kaleci Livakovic ile anlaştı yakın zamanda açıklanır. Müthiş bir transfer."