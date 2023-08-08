Fenerbahçe için Livakovic iddiası!

Fenerbahçe ve TFF'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic ile anlaşma sağladığını iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe için Livakovic iddiası!
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08 Ağustos 2023 21:05
Son güncelleme 08 Ağustos 2023 21:18
Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi Selim Soydan, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

Radyo Gol'de konuşan Soydan, Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaştığını ve transferin yakında açıklanacağını söyledi.

Selim Soydan'ın sözleri şu şekilde;

"Fenerbahçe'nin kalecisi kesinlikle ya çok tecrübeli bir Türk olmalı ya da yabancı olmalı; aşağısı kurtarmaz. Bakın Beşiktaş'a kalesinde Mert var bakın Galatasaray'a kalesinde Muslera var. İyi kaleci takımın 1 kişi fazla oynamasını sağlar. Ben Altay ya da İrfan'a kötü kaleci demiyorum ama şampiyonluk istiyorsan 1 numaran sağlam olmalı. Buradan paylaşalım, Fenerbahçe yönetimi Hırvat kaleci Livakovic ile anlaştı yakın zamanda açıklanır. Müthiş bir transfer." 

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