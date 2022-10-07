Fenerbahçe için kusursuz gece

Fenerbahçe, futbolda Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, basketbolda ise Bayern Münih'i 74-62 ile geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe için kusursuz gece
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07 Ekim 2022 00:08
Fenerbahçe, futbol ve basketbolda Avrupa'da kusursuz bir geceyi geride bıraktı.

Sarı-lacivertlilerin yüzü önce basketbolda güldü. Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ilk hafta maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62'lik skorla yendi.

Fenerbahçe, futbolda ise sahasında AEK Larnaca'yı mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında sahasında Kıbrıs ekibini konuk eden Jorge Jesus'un takımı, Michy Batshuayi ve Rafael Mamas (kendi kalesine)'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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