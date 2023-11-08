Fenerbahçe'de tüm gözler milli ara öncesinde perşembe günü Ludogorets ve pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacak maçlara çevrildi.
Sarı-lacivertliler zorlu müsabakalardan galibiyetle ayrılarak milli araya moralli ve kayıp yaşamadan girmenin hesaplarını yapıyor.
BECAO VE DJİKU 2 MAÇTA YOK
Fred, Becao ve Djiku'nun eksikliğini Trabzonspor maçında fazlasıyla hisseden Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu büyük önem taşıyor. Tedavilerine devam edilen isimlerden Becao ile Djiku, Ludogorest ve Adana Demirspor maçlarında da görev yapamayacak.
Savunmanın en önemli isimlerinden Djiku milli aradan sonra takıma dönebilecek. Başarılı futbolcunun, 26 Kasım'da Karagümrük'le oynanacak maçta sahada olması bekleniyor. Orta sahanın enerji merkezi Fred de en geç Karagümrük karşılaşmasında formasına kavuşacak. Brezilyalı oyuncunun Adana Demir maçında az da olsa oynama şansı bulunuyor. Sakatlığı ciddi olan Becao'nun sahalara dönüş tarihi ise henüz netlik kazanmadı.
CENGİZ ÜNDER GERİ DÖNÜYOR
Bu arada sakatlık dönemi ardından fiziksel eksiklerini büyük ölçüde gideren Cengiz Ünder'in Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alabileceği ifade edildi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın dün takımla çalışmalara başlayan milli futbolcuyu Adana'ya götüreceği bildirildi.
Sarı-lacivertliler zorlu müsabakalardan galibiyetle ayrılarak milli araya moralli ve kayıp yaşamadan girmenin hesaplarını yapıyor.
BECAO VE DJİKU 2 MAÇTA YOK
Fred, Becao ve Djiku'nun eksikliğini Trabzonspor maçında fazlasıyla hisseden Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu büyük önem taşıyor. Tedavilerine devam edilen isimlerden Becao ile Djiku, Ludogorest ve Adana Demirspor maçlarında da görev yapamayacak.
Savunmanın en önemli isimlerinden Djiku milli aradan sonra takıma dönebilecek. Başarılı futbolcunun, 26 Kasım'da Karagümrük'le oynanacak maçta sahada olması bekleniyor. Orta sahanın enerji merkezi Fred de en geç Karagümrük karşılaşmasında formasına kavuşacak. Brezilyalı oyuncunun Adana Demir maçında az da olsa oynama şansı bulunuyor. Sakatlığı ciddi olan Becao'nun sahalara dönüş tarihi ise henüz netlik kazanmadı.
CENGİZ ÜNDER GERİ DÖNÜYOR
Bu arada sakatlık dönemi ardından fiziksel eksiklerini büyük ölçüde gideren Cengiz Ünder'in Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alabileceği ifade edildi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın dün takımla çalışmalara başlayan milli futbolcuyu Adana'ya götüreceği bildirildi.