Fenerbahçe için Kayode sürprizi

Fenerbahçe için Ukrayna basınından transfer iddiası geldi. Golcü arayışında olan sarı-lacivertlilerin, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode için Shakhtar Donetsk'le masaya oturacağı yazıldı.

Haber; Sabah
Fenerbahçe için Kayode sürprizi
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29 Haziran 2020 09:13
Transfer çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe için Olarenwaju Kayode iddiası ortaya atıldı.

Ukrayna basını, golcü arayan sarı-lacivertli ekibin Gaziantep FK'da başarılı bir performans sergileyen Nijeryalı santrfor için Shakhtar ile masaya oturacağını yazdı.

Haberde, 27 yaşındaki forvetle Emre Belözoğlu'nun iletişim kurduğu belirtildi. Shakhtar'ın da Nijeryalı oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı ifade edildi. Kayode kiralık oynadığı Gaziantep FK formasıyla bu sezon 26 karşılaşmaya çıktı ve 9 gol 7 asistlik performans sergiledi. 



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