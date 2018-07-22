FENERBAHÇE İÇİN ÖZEL İZİN İSTEMİŞTİ!

Swansea City'nin yeni menajeri Graham Potter, Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Luciano Narsingh'i bırakmayacaklarının sinyalini verdi.Potter, Newport County'yi 1-0 yendikleri hazırlık maçında takımının tek golünü atan Hollandalı kanat oyuncusu hakkında, "Yeniden Premier Lig'de olmak istiyorsak Narsingh gibi oyunculara ihtiyacımız var" dedi.Şampiyonluk yarışında yeniden umutlanan Fenerbahçe, devre arasına kadar maçlarının kazanmayı, ara transfer döneminde de kadroya yapacağı 1-2 takviye ile daha iddialı duruma gelmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği ve almak istediği Hollandalı kanat oyuncusu Luciano Narsingh için olumlu haberlerin geldiği belirtiliyor.Menajerinden Fenerbahçe'nin kendisi ile ilgilendiğini öğrenen Narsingh, Swanseali yöneticilere, "Burada istediğim kadar forma şansı bulamıyorum. Fenerbahçe'nin beni istemesi bir şans. Uygun görürseniz ben gitmeye hazırım" dedi.