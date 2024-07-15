Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor: Oğuz Aydın

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Alanyaspor'lu Oğuz Aydın, resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor: Oğuz Aydın
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15 Temmuz 2024 18:45
Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan transferlerini yapıp Cenk Tosun ile de el sıkışan sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın da bitirdi. Alanyaspor ile bonservis pazarlığında ortak noktayı bulan Fenerbahçe, oyuncuyu da ikna etti.

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ödeme taksitler halinde yıllara yayılarak yapılacak.

İSTANBUL'A GELECEK

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Oğuz Aydın bugün saat 23.10'da İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak.

Salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak. Resmi imzanın ardından ise sarı lacivertli takıma katılacak.

218 BİN EURO'YA ALANYASPOR ALDI

Hollanda doğumlu olan kanat oyuncusu, altyapıda AZ Alkmaar forması giyerken sonrasında Buca altyapısına geçerek Türkiye'ye adım attı. Buca sonrasında 2021- 22 sezonu başında 218 bin Euro bonservis bedeli ile Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle son sezonundaki performansı ile Süper Lig'in dev ekiplerinin transfer listesine adını yazdırdı.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 resmi maça çıkan ve attığı 13 golle takımının skor yükünü alan Oğuz, verdiği 8 gol pası ile de Akdeniz ekibinin en etkili ismi oldu.

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