'Türkiye'de para kazanır'

İSPANYOLLAR DA GİDECEK DİYOR

Piyasa değeri düştü

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Devre arasında yapılacak transfer çalışmalarını gizliden yürüten Fenerbahçe için Arjantin'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yazılan sürpriz isim ise sarı-lacivertli kulübün zaman zaman gündemine gelen Nico Gaitan'dan başkası değil... TyC Sports sitesi, Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone tarafından fazla şans verilmeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusunun tekrar eski kulübü Boca Juniors'a dönmek istediğini belirtti; fakat Arjantinli futbolcu için Fenerbahçe'nin de oldukça istekli olduğunu ekledi.Haberin detayında sarı-lacivertli kulübün hem oyuncuyu hem de Atletico Madrid'i memnun edebilecek bir teklif yapabileceği ifade edilirken, "Türkler transferde oldukça istekli" yorumumu yapıldı. Ayrıca tecrübeli futbocunun Türkiye'de yeniden öz güvenini yükseltebileceği kaydedildi. Gaitan'ın Boca Juniors sevdasına rağmen Türkiye'de Arjantin'den daha fazla para kazanabileceği de belirtildi.Gaitan'ın Atletico ile yollarını ayıracağı İspanyol medyasında da dile getirilmeye başlandı. Devre arasında Diego Costa'yı kadrosuna katacak olan Atletico'nun forvet oyuncusunun ücretini karşılayabilmek için Gaitan'ı göndereceği yazıldı. Madrid ekibinin gelebilecek her teklife olumlu yaklaşacağı ilere sürüldü.Geçen sezon başında 25 milyon euro gibir rakama Benfica'dan Atletico'ya geçen 29 yaşındaki solak futbolcu, kanatlar ve ofansif orta sahada görev yapıyor. İspanyol ekibine gelene kadar piyasa değerini sürekli yükselten Gaitan, 1.5 senelik zaman zarfında ise 5 milyon euro değer kaybetti.