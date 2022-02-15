Fenerbahçe, Süper Lig'de istediği sonuçları bu sezon alamamasına rağmen, Avrupa'da sonuna kadar gitmenin planlarını yapıyor. UEFA Konferans Ligi'nde Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı perşembe günü konuk edecek sarı-lacivertlilerde, rövanş öncesinde tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal "Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Perşembe gününe çok çok iyi konsantre olacağız." şeklinde iddialı açıklamalar yaptı.
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iddaa'da daha yüksek oranlarla oynanabilen özel etkinlik seçenekleri de açıklandı. Fenerbahçe'nin tur atlamasına 1,61 oran verildi. Sarı-lacivertlilerin tur atlayamaz oranı ise 1,77 olarak açıklandı. iddaa'da bu etkinlik, büyük ilgi görmeye başladı.
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Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal "Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Perşembe gününe çok çok iyi konsantre olacağız." şeklinde iddialı açıklamalar yaptı.
DAHA YÜKSEK ORANLAR İDDAA BAYİLERİ VE İDDAA.COM'DA
iddaa'da daha yüksek oranlarla oynanabilen özel etkinlik seçenekleri de açıklandı. Fenerbahçe'nin tur atlamasına 1,61 oran verildi. Sarı-lacivertlilerin tur atlayamaz oranı ise 1,77 olarak açıklandı. iddaa'da bu etkinlik, büyük ilgi görmeye başladı.
TIKLA, İDDAA'DA DAHA YÜKSEK ORANLARLA SEN DE KAZAN!